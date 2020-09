Continua la campagna elettorale in vista del referendum sul taglio dei parlamentari previsto domenica 20 e lunedì 21 settembre e il circolo Sergio Atzeni, in collaborazione con i gruppi del Consiglio Regionale dei ”Progressisti” ha organizzato un’assemblea pubblica sulle ragioni del no.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 18.30 a Cagliari, in piazza Galileo Galilei.

Per la partecipazione sono obbligatori la mascherina e il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone.