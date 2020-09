Incidente stradale questa mattina alle porte di Cagliari.

Una Toyota Yaris, guidata da una 48enne, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta mentre percorreva viale Monastir, in direzione della statale 131, scontrandosi frontalmente con una Jeep Cheroche guidata da una 36enne.

La conducente della Yaris è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.