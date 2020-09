A Cagliari i bus si possono riempire solo all’80 per cento.

Per i primi giorni, la situazione sarà monitorata per eventuali correttivi in corsa. La decisione è stata presa dal Ctm a Cagliari in vista della ripresa delle lezioni il 22 settembre.

“L’azienda ha deciso di mettere in campo lo stesso servizio scolastico dell’anno scorso – dichiara il presidente del Ctm, Roberto Porrà – ossia il servizio scolastico pre-covid, quindi con supplementi scolastici verso i plessi scolastici di Quartu – licei, Elmas – Agrario, Monserrato – Alberghiero, Istituto Terramaini – Cittadella Universitaria, Cagliari – Peretti”. Il Ctm offrirà quindi il servizio invernale scolastico ma controllerà, nei primi giorni di inizio scuola, il numero dei passeggeri trasportati. Qualora si evidenziassero problemi di sovraffollamento rispetto all’80%, l’azienda penserà ad alcune soluzioni alterative.

“Non sono ancora in grado di poter affermare con certezza quanti studenti utilizzeranno il nostro servizio – termina Porrà – ma sono in grado di affermare che l’azienda, come finora ha dimostrato, è in grado di programmare e fornire un servizio adeguato, e comunque pronta a rimodularlo qualora se ne presentasse l’esigenza”. Intanto da giovedì 17 settembre riprende l’orario di servizio invernale. Verranno riattivate le linee: 29, University Express, QSB e ‪5/11‬ (domenica e festivi). Sono sospesi i servizi estivi: 3P, Poetto Express, 5ZE, 11, Blu Notte, Amico Bus estate.