La tradizionale “Festa della raccolta del sale” che solitamente si svolge a fine settembre alle Saline Conti Vecchi di Assemini (CA), Bene in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind) e valorizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 2017, quest’anno si fa in grande. Otto appuntamenti speciali, in programma tutti i giorni da sabato 19 a domenica 27 settembre – unico giorno di chiusura lunedì 21 settembre – per celebrare la raccolta, la più importante fase produttiva del ciclo del sale, che si svolge tutti gli anni tra settembre e novembre, e per raccontare l’unicità di questo luogo alle porte di Cagliari, caratterizzato da un’immensa area naturalistica e da un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora produttivo.

Nel corso delle giornate si susseguiranno tante coinvolgenti e interessanti iniziative pensate per far vivere ad adulti e bambini momenti di piacevole svago: dalle visite guidate alla scoperta del ciclo di produzione dell’“oro bianco” e degli ambienti storici di questa florida realtà industriale restaurati e restituiti nel loro aspetto originale, così com’erano negli anni Trenta del Novecento, al contest fotografico a tema “raccolta del sale”; dalla caccia al tesoro botanica per i più piccoli, alla mostra Gli abitanti della Laguna con le splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nelle Saline a opera di Alessandro Alberton; dagli aperitivi al tramonto al reading teatrale Storie di Sale. Vita, morte e miracoli di e con Stefano Marcato con musiche dal vivo di Carlo Pinna, fino ad arrivare alla presentazione del libro fotografico Voci della Laguna della fotografa Marina Federica Patteri.

Questo il calendario degli appuntamenti in programma (per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito www.festadelsale.it ):

Sabato 19 settembre: Il mistero della Laguna alle ore 10 e alle 16

Una giornata alla scoperta delle Saline, con la visita guidata dei locali storici e il tour in trenino alla scoperta del ciclo del sale, tra vasche salanti, enormi cumuli di sale e fauna selvatica. Per i bambini, speciale visita animata Il mistero della Laguna (per bambini da 6 a 10 anni e della durata di circa 2 ore) alle 10 e alle 16 durante la quale verrà raccontata la magia che avvolge la salina e la Laguna di Santa Gilla.

Domenica 20 settembre: Caccia al tesoro botanica alle ore 16

Divertente attività per grandi e piccini, alla scoperta delle tantissime piante presenti nel cortile del museo: una vera e propria caccia al tesoro! In più tour in trenino tra le caselle salanti e visita libera agli spazi museali. E ancora, mostra di alto artigianato locale Gli abitanti della Laguna a cura di Alessandro Alberton con splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nella salina e nella Laguna di Santa Gilla.

Martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre: Visite speciali dalle ore 10 alle 19

Visite speciali in partenza ogni ora per conoscere le fasi della raccolta dell’ “oro bianco” per mano dei salinieri durante le quali si potranno scattare suggestive fotografie e partecipare poi al contest fotografico della “Festa della Raccolta del sale”. Per farlo sarà necessario postare su Instagram le immagini con l’hashtag #festadelsale: al termine della settimana l’autore della foto con più like si aggiudicherà una sorpresa (dettagli e regolamento su www.festadelsale.it). Inoltre, visita della mostra di alto artigianato locale Gli abitanti della Laguna a cura di Alessandro Alberton con splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nella salina e nella Laguna di Santa Gilla.

Venerdì 25 settembre: Visite speciali e aperitivo al tramonto dalle ore 17.45 alle 20

Visite speciali in partenza alle ore 18 per conoscere le fasi della raccolta dell’ “oro bianco” per mano dei salinieri durante le quali si potranno scattare suggestive fotografie e partecipare poi al contest fotografico della “Festa della Raccolta del sale”. Per farlo sarà necessario postare su Instagram le immagini con l’hashtag #festadellaraccoltadelsale: al termine della settimana l’autore della foto con più like si aggiudicherà una sorpresa (dettagli e regolamento su www.festadelsale.it). Inoltre, visita della mostra di alto artigianato locale Gli abitanti della Laguna a cura di Alessandro Alberton con splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nella salina e nella Laguna di Santa Gilla. In più, possibilità di consumare un gustoso box aperitivo (da prenotare online, insieme al biglietto d’ingresso, entro 48 ore dall’evento) nel cortile del museo al tramonto.

Sabato 26 settembre: Reading con musica dal vivo ‘Storie di Sale. Vita, morte e miracoli’ ore 19.30

Dopo il tour in trenino (facoltativo) e la visita libera agli spazi museali, alle ore 19.30 l’Officina si trasformerà in teatro e ospiterà Storie di Sale. Vita, morte e miracoli, reading di e con Stefano Marcato, con musiche dal vivo di Carlo Pinna: la storia delle Saline diventa la storia dell’uomo e del suo rapporto con l’ambiente. Inoltre, visita della mostra di alto artigianato locale Gli abitanti della Laguna a cura di Alessandro Alberton con splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nella salina e nella Laguna di Santa Gilla. In più, possibilità di consumare un gustoso box aperitivo (da prenotare online, insieme al biglietto d’ingresso, entro 48 ore dall’evento) nel cortile del museo al tramonto.

Dopo il tour in trenino (facoltativo) e la visita libera agli spazi museali, alle ore 19.30 la fotografa Marina Federica Patteri presenterà il suo libro fotografico “Voci della Laguna”, un viaggio appassionante lungo le rive della Laguna di Santa Gilla. Gli scatti, realizzati in differenti periodi dell’anno, mostrano la peculiare bellezza dell’ambiente lagunare. Il libro contiene anche tanti contenuti extra, scaricabili tramite QR Code, che verranno raccontati dall’autrice. Inoltre, visita della mostra di alto artigianato locale, “Gli abitanti della Laguna” a cura di Alessandro Alberton: splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nella Salina. Possibilità di prenotare la modalità di visita senza il tour in trenino (visita agli immobili e presentazione).

