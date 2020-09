Piena solidarietà da parte dell’Agenzia Forestas verso Rita Poddesu della Flai Cgil e Bruno Olivieri della Fai Cisl, bersagli di scritte minacciose apparse ieri mattina sui muri nella statale 389 che collega Nuoro a Lanusei.

“Le frasi intimidatorie sono indirizzate a due sindacalisti impegnati da tempo nella vertenza sul personale di Forestas – è scritto in un comunicato – L’Agenzia esprime l’incondizionata e totale solidarietà a Rita Poddesu e Bruno Olivieri per l’azione ignobile di cui sono stati fatti oggetto. Esprimiamo piena condanna per questi gravi episodi di intolleranza che mettono in discussione i valori del confronto pacifico e democratico, che i sindacati sono impegnati a portare avanti nella loro azione, cui non appartengono gli atti violenti”.