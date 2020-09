I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato due 19enni disoccupati per concorso in furto aggravato.

I militari, ricevuta la chiamata al 112 del proprietario, sono interventi in una abitazione di campagna in via dei Lilium ed hanno intercettato e arrestato i giovani che, dopo avere tagliato la rete di recinzione e forzato la porta d’ingresso di un magazzino, si stavano dileguando a bordo di un’auto con due minimoto appena rubate.

Al termine delle formalità i due sono stati portati nelle loro abitazioni in attesa dell’udienza di convalida, che si è celebrata stamani in tribunale di Cagliari e al termine della quale gli arresti sono stati convalidati e i giovani sono stati rimessi in libertà in attesa dell’udienza per i termini a difesa prevista il 23 gennaio