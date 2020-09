I Carabinieri di Sinnai hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del paese, con precedenti di polizia.

I militari, a conclusione di una mirata indagine e dopo diversi servizi di osservazione, hanno perquisito la casa dell’uomo effettuato ed hanno trovato 11 grammi circa di cocaina, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione, 570 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità l’arrestato è stato portato in casa sua in attesa dell’udienza di convalida, che si è celebrata stamani in tribunale di Cagliari e al termine della quale l’arresto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione e 1000 di multa prima di essere posto in libertà.