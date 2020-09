Venerdì 18 e sabato 19 settembre l’Ex Blocchiera Falchi in via Eleonora d’Arborea sarà teatro della rassegna cinematografica Visioni Sarde.

Due serate dedicate alle opere cinematografiche che si sono distinte nella 25^ edizione del Festival Nazionale Visioni Italiane, nella sezione dedicata ai registi isolani. Un evento che nasce grazie alla collaborazione con la Mediateca di Bologna e il Circolo dei Sardi di Torino.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Sĭmul con il patrocinio del Comune.

Nella prima serata del 18 settembre è in programma a partire dalle 21, la visione dei cortometraggi: “Gabriel” di Enrico Pau, “Fragmenta” di Angelica Demurtas, “Destino” di Bonifacio Angius e “Dakota dynamite” di Valerio Burli. Si parte dai richiami rinascimentali e colori preraffaelliti delle superbe immagini di “Gabriel” per arrivare a quelle tenere e struggenti di “Fragmenta”. Dall’angoscia dell’uomo senza qualità di “Destino” si passa, in “Dakota dynamite”, alla fantasia di una ragazza rapita, che la soccorre quando la realtà diventa violenta e intollerabile.

Nella seconda serata, quella del 19 settembre, saranno proiettati: “Lasciami andare” di Roberto Carta, “L’abbraccio” di Simone Paderi, “Valerio” di Gianni Cesaraccio e “Fogu” di Alberta Raccis. Al disorientamento delle nuove generazioni, ben espresso dalla bizzarra storia di “Lasciami andare”, seguono i momenti amorevoli e intensi trasmessi dal corto “L’abbraccio”.

Il registro cambia con “Valerio”, che apre un lucido e spietato squarcio su un’umanità marginale e disperata. Chiudono la rassegna le immagini suggestive di “Fogu”: il fuoco che serve a preparare il cibo e quello che purifica, il fuoco che intreccia il sacro con il profano in riti ancestrali e nelle feste di paese.

Saranno presenti i registi Alberta Raccis, Angelica Demurtas e Simone Paderi. La manifestazione è arricchita dalla presenza della mostra d’arte “Cinetica” del pittore Romano Albanese.