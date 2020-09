FPV significa First Person View e identifica un sistema di pilotaggio remoto nel quale il pilota “vede” come se fosse realmente a bordo del velivolo , in particolare il pilota di droni racing guida il suo drone come se fosse al suo interno, tramite un radiocomando dedicato e un set di visori che ricevono in tempo reale il video inviato dal drone.

Questo sarà quello che succederà a Siliqua presso il Campo sportivo comunale il prossimo 27 settembre.

Piccoli e mostruosamente veloci, questi sono i droni versione racing, diventati oramai

protagonisti di una disciplina che è a tutti gli effetti uno sport: la drone racing FPV.

Utilizzati da molti anni per scopo ludico e ricreativo, la vera rivoluzione è avvenuta con la First Person View, cioè con la guida in prima persona. È così che le gare di droni hanno conosciuto un vero e proprio boom.

Per il pilota è come volare stando comodamente seduto a terra, come guidare un’auto da corsa, ma con l’agilità e la leggerezza di un drone.