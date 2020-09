Al Fabrik Farees & Corey Harris presentano “Sahara To America” , un viaggio attraverso il percorso musicale, culturale e ideologico che lega il Blues e la musica afroamericana alle sue radici africane. Farees è uno dei più interessanti giovani autori, polistrumentisti e compositori afroeuropei, talento smisurato, socialmente attivo e impegnato, le sue radici tuareg (ha cominciato suonando nei Tinariwen e nei Tartit e Terakaft) sono da sempre presenti nella sua produzione musicale, ma si mescolano finemente con tante altre influenze artistiche e culturali, le sue pubblicazioni tanto sono piaciute a grandi musicisti afroamericani quali Taj Mahal e Ben Harper, che non hanno esitato a prendere Farees sotto la loro ala ed esprimere i loro apprezzamenti, sia riguardo al primo successo “Mississippi to Sahara”, sia in occasione dell’uscita del nuovo mixtape a luglio 2020 “Both sides of the border” e del singolo “Sand ni**er” con omonimo videoclip, che apre la strada per l’imminente uscita del nuovo album di denuncia “Border Patrol”, nel quale fra l’altro Farees collabora con la band americana Calexico.

Il lavoro di Farees ha conquistato da lungo tempo anche Corey Harris, considerato senza ombra di dubbio tra i più importanti rappresentanti neri del blues americano, legato alla tradizione ma con uno sguardo sempre attento alle origini africane e alle contaminazioni. Non a caso Martin Scorsese lo scelse come protagonista e interprete del film documentario “MISSISSIPPI TO MALI” (uno dei sette episodi della serie americana “The Blues” ), in questa occasione Corey Harris si eleva dal cerchio dei suoi colleghi come portavoce del blues moderno con la sorprendente colonna sonora del film. Nella sua ampia discografia , album dopo album, HARRIS insiste nello sfornare autenticI manifesti blues, senza mai cedere ad inutili banalità. Sempre legato all’Africa e alle proprie radici, in questo senso HARRIS vanta collaborazioni con gente del calibro di Ali Farka Touré, Souleyman Kane e Ali Magassa, oltrechè con i grandi TAJ MAHAL, BB KING, R.L. BURNSIDE, BUDDY GUY e tanti altri.

Farees e Corey Harris si incontrano ora qui, in Sardegna, per regalarci magia, musica roots e tanta materia di riflessione su ciò che significa identità, amore per le radici e disprezzo per i confini che le nazioni ci impongono.

