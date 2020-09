IL gruppo del PD in Consiglio Regionale, con il primo firmatario il consigliere Valter Piscedda, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore dei Lavori Pubblici, per segnalare gravi problemi relativi ai servizi di assistenza clienti da parte di Abbanoa.

“Da tempo giungono segnalazioni da parte di cittadini che non riescono a contattare il servizio clienti Abbanoa per segnalare guasti o disservizi in genere”, precisa Piscedda.

Nel sito di Abbanoa un avviso informa che a seguito di un guasto tecnico le linee telefoniche del numero verde di assistenza clienti e il numero verde per la segnalazione guasti risultano fuori servizio e l’azienda provvederà quanto prima a ripristinare il servizio.

Considerando che, causa emergenza da Covid-19, sono state sospese le attività di sportello fisico, è facilmente comprensibile quanto sia grave per gli utenti non poter comunicare neanche telefonicamente.

Nell’interrogazione si chiede se il Presidente della Regione e l’Assessore dei Lavori Pubblici siano a conoscenza delle problematiche esposte e in che modo intendano attivarsi per risolvere criticità così gravi per i cittadini, tanto più gravi in un momento come questo, segnato dalla pandemia.