L’ateneo sassarese, dopo aver presentato dei progetti nell’ambito dell’International Credit Mobility, ha ottenuto 500mila euro di finanziamenti dall’Agenzia nazionale Erasmus+.

I soldi andranno a finanziare programmi biennali per la mobilità studentesca in ingresso e in uscita da e verso Tunisia, Albania, Libano, Uruguay, Vietnam, Brasile e Federazione Russa. Gli ambiti di studio interessati sono diversi: agraria, medicina veterinaria, architettura, scienze economiche, chimica, farmacia, scienze biomediche, scienze umanistiche.

“Tutti i progetti scaturiscono da una solida attività di cooperazione internazionale e mirano a favorire la costruzione di nuovi percorsi di studio internazionali, consentire lo scambio di conoscenze e l’acquisizione di competenze settoriali specifiche e contribuire al generale innalzamento della qualità dell’istruzione superiore”, dichiara il delegato rettorale all’Internazionalizzazione, Erasmus e Mobilità studentesche, Luciano Gutierrez.