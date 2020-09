“Abbiamo approvato in giunta la progettazione di due nuovi parcheggi multipiano in piazza De Gasperi e piazza Donatori di sangue, per una spesa complessiva preventivata in quasi 9 milioni di euro. Risorse che il Comune di Cagliari ha già in cassa almeno dal 2015”. Lo annuncia direttamente su Facebook il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“Nel primo caso passeremo dai 180 stalli attuali a circa 360. Nel secondo caso da 210 a circa 380” spiega il primo cittadino. “Ovviamente ci saranno parcheggi anche con postazioni di ricarica per le auto elettriche, parcheggi per le bici e i monopattini. Una parte degli stalli saranno destinati ai residenti e il resto per la sosta a pagamento, magari prenotabili con un app che ci dica quali e quanti parcheggi sono liberi. Contiamo così di semplificare la vita e offrire maggiori opportunità ai residenti della zona, stimolare il commercio del centro, offrire una città con meno traffico e meno stress. E perché no, anche eliminare un po’ di auto parcheggiate dalla superficie”.

“Sarà così agevolato il trasporto pubblico locale – conclude Truzzu – aumentata la sicurezza stradale e la qualità dell’aria che respiriamo”.