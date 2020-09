Al via da lunedì 21 settembre l’attività di day surgery all’ospedale Delogu di Ghilarza, che era stata interrotta durante lo scorso marzo a causa dell’emergenza coronavirus. L’ok per la riapertura è arrivato dalla direzione della Ats-Assl oristanese, con la collaborazione dell’assessorato regionale della Sanità e di tutti gli operatori sanitari che si sono resi disppnibili per garantire il riavvio dell’attività e dare nuovo impulso al presidio del Guilcier.

“Riattivare gli interventi chirurgici programmati a Ghilarza – ha osservato la direttrice Maria Valentina Marras – significherà non solo portare i servizi più vicino agli abitanti dell’Alto oristanese, che non dovranno più spostarsi per sottoporsi a operazioni di routine, ma anche decongestionare l’ospedale San Martino ed abbattere i tempi d’attesa”.

Verranno effettuati interventi chirurgici, procedure diagnostiche e terapeutiche in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, praticabili in anestesia locale, regionale, generale o in analgesia. Ad essere coinvolte progressivamente saranno tutte le branche chirurgiche presenti nell’area socio-sanitaria: chirurgia generale, ginecologia, urologia, ortopedia e senologia. L’invio avverrà su indicazione dello specialista, al termine di un percorso diagnostico e di una valutazione anestesiologica in cui sarà accertata l’idoneità del paziente a sottoporsi all’intervento, ed anche la successiva visita di controllo potrà essere effettuata nello stesso ospedale ghilarzese.