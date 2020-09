Regionali, “6 candidati non rientrano in autoregolamentazione”. A renderlo noto la commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Nicola Morra. La lista è stata resa nota da Morra, dopo la seduta della commissione, a palazzo San Macuto. “Iannace (lista De Luca) non conforme a Severino”, mentre saranno fatte “verifiche su 15 candidati segnalati”. In Campania “otto gli impresentabili”. In Puglia “tre impresentabili: Albani, Gerardi e Guido”.

Anche in Valle D’Aosta spuntano degli ‘impresentabili’. Dopo lo studio delle liste regionali, nel mirino dell’Antimafia c’è un caso di candidato in violazione della cosiddetta legge Severino: si tratta dell’ex governatore della Valle D’Aosta, Augusto Rollandin, in campo con una nuova formazione autonomista che porta la sua firma, ‘Pour l’autonomie’. A dare la notizia dell”impresentabilità’ di Rollandin è il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, Nicola Morra. Rollandin, per sei volte presidente della Regione, è stato condannato in primo grado nel marzo del 2019 nell’ambito del processo per un giro di corruzione in Valle d’Aosta: per effetto della Severino è stato sospeso dagli incarichi pubblici (era consigliere regionale della dell’Union Valdotaine).

Fonte: Adnkronos