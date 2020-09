“In un momento così complesso la parola d’ordine è corresponsabilità”, sono le parole del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza alla vigilia della ripartenza delle attività didattiche il prossimo 22 settembre. Davanti alle “tante sfide”, ma anche alle “tante incertezze” su “spazi, edifici, trasporti e nomina di docenti, anche quelli di sostegno”, con la ” difficile situazione sanitaria che ha fatto emergere problemi profondi e strutturali della scuola italiana che devono essere risolti”, Grazia Maria De Matteis sostiene che non sia “più tempo di procrastinare su investimenti e riforme che mettano l’istruzione e la qualità dell’istruzione tra le priorità di questo Paese e della nostra Regione”.

Per questo la Garante lancia un appello alle Istituzioni “affinché, superando logiche di contrapposizione politica o territoriale e con grande senso di collaborazione, si adoperino per il veloce superamento di tali criticità. Sarebbe un segnale positivo di un Paese che si ritiene moderno e civile che da questo evento inaspettato possano sorgere scuole più sicure, più accoglienti verso chi affronta maggiori difficoltà e in grado di far fronte alle crisi presenti e future”. Infine De Matteis rivolge i propri auguri “di buon lavoro e di tanta solidarietà” alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti, agli insegnanti e ai genitori.