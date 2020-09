Al via a Carbonia ‘Il desiderio mai spento’, docufilm ispirato dal lookdown che coinvolge gli allievi della scuola di ballo delle sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas di ElleDance.

Il docufilm è stato girato a Carbonia (Piazza Roma, Miniera, Anfiteatro, Monte Sirai, Cortoghiana in Piazza Venezia, Piscinas nella Villa Salazar, a Pantaleo, nelle grotte di Domusnovas, a Portopino e Is Solinas).

“Abbiamo danzato nei luoghi più belli e magici del Sulcis – si legge in una nota di ElleDance – sulle canzoni che sono nate durante la quarantena. Un modo per esorcizzare il periodo e un modo per riniziare a fare quello che amiamo fare di più: ballare”.

Un evento che anticipa l’apertura delle iscrizioni alla scuola di ballo per l’anno 2020-2021 per bambini, ragazzi e adulti. Il docufilm sarà proiettato alle 20.30 in Piazza Roma presso il Nuovo Caffè del Portico e poi replicato a Piscinas e Cortoghiana nei giorni seguenti.