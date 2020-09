Intervento della squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una chiamata, arrivata intorno alle 17:30, per un incidente stradale nella SP 69 tra Pabillonis e Sardara.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti Alessandro Diana, 19 anni, di Pabillonis, e una 57enne, entrambi operatori della Protezione civile. I due stavano andando a spegnere un piccolo incendio a Pabillonis, nel Sud Sardegna, quando il loro Defender è uscito fuori strada, ribaltandosi.

Arrivata sul posto, la squadra dei Vvf ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’evento. La donna alla guida è stata estratta dalle lamiere, consegnata alle cure del servizio sanitario che si è occupato di rianimarla e trasportarla con l’Elisoccorso all’ospedale e si trova ora ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari, per il giovane passeggero invece non c’è stato niente da fare.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilevi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro. Il fuoristrada condotto dalla 57enne e con a bordo il giovane si stava recando a Pabillonis per spegnere un piccolo rogo di sterpaglie. Per cause non accertate la conducente ha perso il controllo del veicolo che dopo una sbandata è finito contro un albero. Il mezzo si è poi ribaltato schiacciando gli occupanti. I Carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire le cause del tragico evento.