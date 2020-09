Al via venerdì 17 e lunedì 21 settembre i test sierologici gratuiti, messi a disposizione dalla Assl di Olbia, per il personale scolastico il cui medico di medicina generale non abbia aderito all’indagine. Gli esami per il coronavirus si potranno effettuare dalle 8 alle 13, nei locali al piano terra dell’Hospice di via Limbara, a Tempio Pausania e occorrerà portare la tessera sanitaria e la carta d’identità; obbligatorio anche l’utilizzo delle mascherine.

Verrà richiesto il rispetto del distanziamento sociale e all’ingresso della struttura verrà rilevata la temperatura oltre alle operazioni di triage. Il Distretto di Olbia, invece, sta organizzando l’attività destinata alle scuole del territorio per le giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre. “Si ricorda che a differenza del tampone, che indica se l’infezione è attualmente in atto – spiega la Assl in una nota – i test sierologici scoprono se i soggetti sono entrati in contatto con il virus, individuando gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Se l’esito dell’esame sierologico dovesse essere positivo, verrà effettuato il tampone naso-faringeo. Aderire all’indagine sierologica sul personale scolastico è quindi importante per proteggere se stessi e gli altri dal rischio di un eventuale contagio e per far ripartire la scuola in sicurezza”.