Notiziario di Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO: PELUSO SQUALIFICATO, BOGA FERMO PER COVID

Squalificato Peluso, Boga ancora fermo dopo la positività al Covid, oggi è stato ufficializzato il ritorno di Romagna. Il difensore fermo da tempo per un intervento al ginocchio arriva a titolo definitivo dal Cagliari. Tornerà in campo non prima della fine del 2020. Nell’ambito della stessa operazione ceduto al Cagliari il difensore Tripaldelli. Per domenica, confermato il 3-4-2-1, dubbi in difesa tra Marlon e Toljan nel ruolo di esterno sinistro. Da verificare Locatelli anche se è vicino al recupero completo. Berardi e Caputo in attacco con il supporto di Djuricic

CAGLIARI: AMICHEVOLE CON L’OLBIA, IN CAMPO NEO ACQUISTI

Prove generali per il Cagliari in vista della sfida di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I rossoblù di Di Francesco hanno ospitato questo pomeriggio l’Olbia per un’amichevole a porte chiuse ad Asseminello. Obiettivo provare schemi e formazione e rafforzare l’intesa con i compagni dei nuovi arrivati Marin, assente con la Roma ma di nuovo disponibile, Zappa e Sottil. In serata è arrivato anche Tripaldelli che domani dovrebbe unirsi al resto del gruppo. Si attende anche la definizione dell’acquisto di Godin dall’Inter.