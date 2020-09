Uomini e mezzi sono impegnati nelle ricerche del migrante disperso nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre, al largo di Carloforte, dopo che la barca a bordo della quale si trovava con altre 13 persone affondava.

Sul campo sono operative due motovedette della Guardia costiera e tre mercantili, in volo l’elicottero della Guardia costiera che ha perlustrato l’area, ma al momento ancora nessuna traccia.

Impegnati nelle ricerche il mercantile Meda Baltic, lo stesso che aveva lanciato l’allarme al momento del naufragio, l’Eurocargo Roma e la motonave New York Express. Ma la Guardia costiera di Cagliari ha emanato un’allerta a tutte le imbarcazioni in transito per prestare massima attenzione.

I sei migranti soccorsi dal mercantile sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia costiera dove si trovavano gli altri connazionali. Tutti sono stati sbarcati al porticciolo di Portoscuso, per le visite mediche e poi trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.

