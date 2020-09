I vigili del fuoco del Comando sono intervenuti nella notte a causa di alcuni incendi che hanno interessato tre auto in due comuni differenti.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 00:30 in via Capitanata a Cagliari, dove un’auto è stata divorata dalle fiamme mentre si trovava in sosta sotto il pilotis di una palazzina. La squadra dei vigili del fuoco di pronto intervento ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area e la struttura, evitando in questo modo la propagazione delle fiamme verso le altre macchine parcheggiate vicino. È inoltre dovuta intervenire a supporto anche un’autobotte. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

A Decimomannu sono state due le auto andate a fuoco, insieme a un carrello semirimorchio in sosta. Le fiamme purtroppo si sono avvicinate verso una casa, danneggiandone il cancello e parte dell’ingresso. La squadra dei pompieri di pronto intervento ha operato con un’APS e col supporto di un’autobotte. Messa in sicurezza l’area coinvolta, i vili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo, ancora sconosciute.

