A causa dei nuovi contagi che si sono registrati a Orgosolo nelle ultime settimane (per un totale di 26 casi accertati), il sindaco del paese, Dionigi Deledda, ha stabilito che i bar e tutti gli esercizi commerciali a partire da oggi e fino al 27 settembre, chiuderanno alle 22. La decisione è stata presa dopo alcuni incontri con i commercianti del paese. Sempre nella stessa ordinanza è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina h24 fino al 27 settembre.

E a Gavoi ci sono due nuovi positivi al covid, uno di questi è un dipendente comunale, fatto che ha costretto il sindaco Giovanni Gugusi a far chiudere precauzionalmente il municipio. Il primo cittadino ne ha dato notizia attraverso un comunicato pubblicato nel sito del Comune sempre ieri notte”. Salgono così a sette le persone positive al covid 19.

“L’Ats ci ha reso noti due nuovi casi di positività al covid 19 – è scritto nella nota – Uno di questi è un dipendente comunale, non presente al lavoro dal 10 settembre scorso. Precauzionalmente ci siamo attivati per far eseguire in modo tempestivo i tamponi a tutto il personale e la sanificazione degli uffici. Momentaneamente l’attività amministrativa in presenza è sospesa. Vi terremo costantemente informati. Raccomandiamo ancora a tutti prudenza e responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie”.