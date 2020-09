Apertura delle scuole posticipata di due giorni a Padria. Il sindaco, Alessandro Mura, ha emesso un’ordinanza con cui dispone che l’inizio delle lezioni avverrà giovedì 24 settembre.

“Alla fine delle consultazioni elettorali, fissata per lunedì 21, servono almeno due giorni per riordinare le aule e sanificare tutti i locali”, spiega il primo cittadino. La scuola dell’infanzia di Padria accoglie anche gli scolari del vicino paese di Mara: per tutti due giorni in più di vacanza per consentire al Comune di sanificare gli ambienti e di allestirli al meglio per rispettare le norme di contenimento del covid-19.