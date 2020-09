Approvato all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Cagliari un importante ordine del giorno che impegna la giunta e il Sindaco a estendere gli orari del servizio Ctm “Amicobus”. Prima firmataria è Marzia Cilloccu, capogruppo di “Progetto Comune per Cagliari”.

“L’AmicoBus è utilissimo per le persone con disabilità e difficoltà motorie, il servizio a chiamata finanziato dalla RAS, era nato come sperimentale e poi inserito dal 2009 nel contratto di servizio fra l’azienda di trasporto pubblico locale a la Regione”.

Il documento, nato dalle tante sollecitazioni dei suoi numerosi fruitori per dare una maggiore risposta alle richieste nei fine settimana e negli orari di punta, impegna il Sindaco, in qualità di rappresentante dell’azionista di maggioranza del’Azienda di Trasporto pubblico locale, ad assumere tutte le iniziative che verranno ritenute utili al fine di pervenire a una modifica delle previsioni del Contratto di Servizio sottoscritto da CTM e RAS per estendere il servizio al pomeriggio del Sabato e alla giornata di Domenica, nonché per potenziarlo nelle fasce orarie che al momento non sono coperte come sarebbe auspicabile.

“Anche dai banchi dell’opposizione unita e compatta – si legge in una nota di Cilloccu – si possono portare avanti proposte concrete e condivise con la maggioranza con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita di tutta la nostra comunità, senza lasciare indietro nessuno, soprattutto i meno fortunati”.