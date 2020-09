“Carissimi concittadini, stamattina ho ricevuto comunicazione della positività al covid-19 di altri due cittadini di Buddusò, si tratta di persone che sono già in isolamento domiciliare, in attesa di ulteriori approfondimenti, da parte dei medici competenti – scrive il Sindaco – attendiamo l’intervento dell’autorità sanitaria anche per coloro che si trovano in regime di quarantena in attesa di ulteriori verifiche o diversa indicazione da parte dei medici”.