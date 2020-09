Oggi l’Arpas ha comunicato al Comune di Quartu che le acque antistanti la località Sant’Andrea sono da considerarsi temporaneamente non idonee alla balneazione a causa del superamento del limite del parametro microbiologico. A darne notizia è lo stesso sindaco di Quartu, Stefano Delunas, in una nota Facebook.

Il primo cittadino ha firmato quindi un’un’ordinanza per imporre il divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata, che sostanzialmente corrisponde al tratto di mare antistante le vie Sorrento e Mar Baltico, per una lunghezza totale di 509 metri.

Il divieto si pone come fine la salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti dei successivi esami, in esecuzione sempre dall’ARPAS di Cagliari.

L’ordinanza: