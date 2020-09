Gli uffici amministrativi dell’Azienda della tutela della salute (Ats), nel palazzo rosa di via Monte Grappa, sono stati chiusi in via precauzionale e per consentire le operazioni di sanificazione, dopo che una dipendente è risultata positiva al coronavirus. Sono state avviate le misure di sicurezza per il tracciamento dei contatti e il personale sarà sottoposto ai controlli molecolari.