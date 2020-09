“Ci è stata comunicata dalle autorità competenti la presenza di un caso di positività al Covid -19 per un cittadino di Tuili”. Lo scrive il Comune tramite un comunicato sul sito ufficiale.

“Il protocollo di gestione dell’emergenza prevede – si legge – che attivato il COC si ricostruisca la catena del contatti tenuti dai soggetti risultati positivi e dei propri famigliari, con successiva disposizione in quarantena o isolamento fiduciario delle persone coinvolte. Tali operazioni avverranno a cura del personale addetto all’emergenza, il quale contatterà telefonicamente i cittadini di Tuili presumibilmente coinvolti nel contagio o in grado di fornire informazioni utili”.

Le prime ore di attivazione del protocollo sono fondamentali per il buon esito delle attività. Mi attendo la massima collaborazione da parte di tutti. Si raccomanda a tutta la popolazione di attenersi strettamente alle disposizioni attualmente vigenti, rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina quando, dove e come prescritto, limitare nel limite del possibile gli spostamenti, informare il proprio medico curante in presenza di sintomi che possano essere collegati al Covid 19.

“Il Comune di Tuili – scrive il sindaco – è vicino al nostro concittadino e alla sua famiglia, e a tutte le persone coinvolte. Vi garantisco la costante attenzione e informazioni durante l’evoluzione della situazione nel territorio comunale”.