Nei giorni scorsi il leader dei Megadeth Dave Mustaine è intervenuto in live streaming su Premiere Collectibles per promuovere il suo nuovo libro, “Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece”, uscito per la Hachette Books.

Nel corso dell’intervista, annuncia Metalitalia.com, Dave Mustaine ha parlato anche delle sue condizioni di salute, a 16 mesi dalla diagnosi di cancro alla gola: “Il bollettino sulla mia salute è buono. Mi conoscete, quando faccio qualcosa la porto a termine. Mentre mi facevano i test hanno trovato altre piccole macchie ma hanno risolto anche quello. Ora sono in studio, che lavoro. Mi sento un po’ stanco, la chemio e 52 dosi di radioterapia mi hanno affaticato. Ma entrerò in studio e inizierò ad ascoltare musica e a scandagliare la mia anima e il resto non importa più. Volo.”