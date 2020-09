I possessori dell’abbonamento mensile per studenti acquistati per il mese di marzo, quello del via al lockdown, possono scegliere tra due opzioni: utilizzare l’abbonamento per settembre, oppure attendere le disposizioni dell’Assessorato regionale dei Trasporti per un voucher o per la estensione della validità. Lo comunica l’Arst.

Nel primo caso, gli abbonati potranno utilizzare il titolo di viaggio esclusivamente per settembre. Se il supporto è cartaceo occorre “validare” nuovamente l’abbonamento in occasione del primo viaggio, prestando attenzione a non sovrapporre la nuova timbratura con quella del mese di marzo. Se il ticket è elettronico occorre attenersi alle istruzioni che saranno inviate via e-mail tramite il web-portale Dropticket. Per quanto riguarda, invece, gli abbonamenti annuali parzialmente utilizzati, si rimane in attesa di disposizioni da parte della Regione. Per quanto riguarda il ritorno a scuola, l’Arst comunica che “metterà in campo tutte le risorse disponibili in termini di mezzi e personale per garantire le migliori condizioni di trasporto degli studenti nel rispetto delle regole Covid. Possibili criticità – spiega l’azienda – al momento non prevedibili, verranno prontamente affrontate sulla base del costante monitoraggio che verrà effettuato dal personale aziendale.

Per questo, continua l’Arst, ritiene insostituibile e fondamentale la collaborazione di tutti,soprattutto degli istituti scolastici per gli aggiornamenti sugli orari e qualunque altra informazione che possa risultare utile. Gli orari dei servizi e il numero di corse saranno gli stessi dello scorso anno scolastico. Nonostante la limitazione di capacità dei mezzi all’80%, si potrà tuttavia consentire il trasporto del 100% dei passeggeri seduti, oltre a un certo numero di persone in piedi, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo (da poche unità fino a 50 persone per i mezzi più grandi).

In ogni caso, il numero massimo di passeggeri consentiti a bordo, è indicato sul mezzo. I viaggiatori dovranno inoltre rispettare le indicazioni affisse nelle stazioni e sui mezzi.