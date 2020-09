“La Lega fa quadrato attorno all’assessora degli Affari generali Valeria Satta (Lega) insultata pesantemente dal segretario regionale della Cgil Michele Carrus che l’ha definita semianalfabeta e ragazzina durante la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil oggi alla Fiera di Cagliari”.

Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili. “Auspichiamo – ha aggiunto – che non solo dai vertici regionali ma anche dal segretario generale Maurizio Landini arrivino le scuse per il comportamento oltraggioso del suo rappresentante regionale nei confronti di una donna che oltre a essere rappresentante delle istituzioni è mamma di tre bimbi”. In ogni caso – conclude Zoffili – “al netto delle scuse, si procederà con una querela”.

Sul caso interviene anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Dario Giagoni. “L’assessore Satta non è una ragazzina, è una donna e madre di famiglia certamente giovane ma dubito che questa possa essere una colpa, che sin dal giorno del suo insediamento ha lavorato alacremente per garantire la soluzione di vertenze annose. Dopo trent’anni l’assessore Satta insieme alla Giunta regionale ha risolto la grave problematica dei precari Forestas, e sono certo che tale stabilizzazione sia la migliore dimostrazione del suo impegno. Le accuse di Carrus sono gravi e dettate da una rabbia e un’accidia che a mio avviso sono unico e vero seme d’odio di cui parla! Ci si riempie tanto la bocca di tematiche legate al femminismo ma poi si scade in una lampante dimostrazione di maschilismo che, ahimè sono certo, verrà tollerata solo perché non proviene da esponenti della nostra area politica”, conclude Giagoni.