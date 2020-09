“Un discorso farneticante, ricco di insulti di cattivo gusto e falsita’, che non fanno onore alla storia del sindacato e ai lavoratori che rappresenta. La dignita’, tanto invocata da Carrus, gli sarebbe assai utile per ritrovare un sano equilibrio, anche nell’ambito di una legittima critica, che, pero’, non deve mai sfociare in accuse gravi e infondate, delle quali rispondera’ in altra sede”. Cosi’ l’assessore regionale al Personale di Regione Sardegna, Valeria Satta, replica alle parole pronunciate oggi dal segretario regionale della Cgil, Michele Carrus, durante l’assemblea dei confederali alla fiera di Cagliari.

“Nel merito della mia attivita’ di assessore, e’ bene che Carrus memorizzi come le vertenze ‘ereditate’ non sono affatto ‘rimaste al palo’- sottolinea Satta-. Infatti, in poco piu’ di un anno di mandato, sono stati stabilizzati i lavoratori semestrali di Forestas (1.161 persone), che attendevano da 30 anni, procede il tavolo con il Coran per il transito dei lavoratori dell’agenzia Forestas ed e’ pronta la piattaforma da presentare ai sindacati”. È in corso il tavolo per scongiurare i licenziamenti dei dipendenti Aras, ricorda l’assessora, “con il coinvolgimento dei commissari liquidatori, del commissario straordinario dell’agenzia Laore e coi direttori generali del Personale e dell’Agricoltura”.

E ancora, sottolinea Satta: “Sono state risolte le problematiche riguardanti la proroga dei contratti dei lavoratori regionali co.co.co. e dei borsisti dell’agenzia Agris. Sono state avviate le progressioni interne all’amministrazione regionale, che i dipendenti attendevano da ben 17 anni ed e’ prossimo il rientro in Regione dei lavoratori ex Esaf, in attesa dal 2005”. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, prosegue l’assessore, “non ho mancato di farmi portatrice delle esigenze dei lavoratori regionali, mettendo in essere tutte le soluzioni tecnologiche che consentissero ai dipendenti di lavorare da casa in sicurezza tramite ‘smart working’ e, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, e’ stato adottato il piano delle azioni positive, con progetti e proposte per il prossimo futuro a tutela delle lavoratrici e delle categorie piu’ deboli di lavoratori”. Ultimo, “ma non sicuramente per importanza”, rimarca Satta, “la creazione del comparto di contrattazione separata per il Corpo forestale, tanto richiesto e voluto”.

Fonte: AGENZIA DIRE

