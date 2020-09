Sulla statale 729 “Sassari-Olbia” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Olbia all’altezza di Ardara (km 11,770) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante ribaltato.

Il traffico è deviato in uscita allo svincolo di Ardara con proseguimento sulla viabilità locale (SP20) e rientro sulla statale allo svincolo di Chilivani.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non ha coinvolto altri veicoli. Una persona è rimasta ferita.