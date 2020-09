C’è un nuovo positivo al Covid 19 a Tortolì. Lo annuncia il sindaco Massimo Cannas attraverso un comunicato stampa postato su Facebook.

“L’ufficio di Igiene Pubblica ci ha appena comunicato i nuovi esiti dei tamponi effettuati al nostro concittadino risultato positivo a un primo test, e ai suoi contatti più stretti: sono tutti negativi – scrive il primo cittadino – La persona interessata resterà in isolamento domiciliare fino al terzo tampone che verrà effettuato per escludere ogni dubbio come da protocollo. Daremo prontamente comunicazione attraverso i canali istituzionali dell’ente”.