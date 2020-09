Vendeva in un negozio del centro storico di Cagliari capi contraffatti. Un negoziante è stato denunciato dalla Guardia di finanza per frode nel commercio e vendita di prodotti contraffatti.

I militari delle Fiamme gialle hanno effettuato un controllo all’interno dell’esercizio commerciale trovando 36 capi di abbigliamento contraffatti esposti per la vendita. Ma non solo. Sono state recuperate anche 467 etichette di un marchio di lusso che venivano applicate su diversi capi di abbigliamento nonostante gli stessi fossero prodotti da altri brand, inducendo così in errore il consumatore.