I Carabinieri della compagnia di Oristano, nella tarda mattinata odierna hanno arrestato un ragazzo 29enne del luogo ritenuto responsabile di aver rapinato un’anziana donna all’esterno di un supermercato di Cabras.

Quest’ultimo dopo averla aspettata all’uscita dell’esercizio commerciale, l’ha aggredita frontalmente cercando di strapparle dalle mani il borsello. Vista la resistenza opposta dalla 79enne, il ragazzo l’ha dapprima strattonata afferrandola per un braccio, successivamente l’ha colpita violentemente con una ginocchiata alle gambe per poi scaraventarla su una parete del negozio riuscendo così a sottrarle il portafogli contenente alcuni contanti per poi darsi a precipitosa fuga con una bicicletta.

I carabinieri, immediatamente contattati da alcuni passanti, hanno attivato immediatamente le ricerche che si sono interrotte dopo pochi minuti, allorquando il rapinatore in fuga si è imbattuto nel dispositivo di emergenza immediatamente predisposto dal Comandante della Compagnia di Oristano che ha consentito di identificare e arrestare l’autore.