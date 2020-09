Nella tarda serata di ieri, ad Assemini, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per rapina aggravata tre giovani, B. A. 21anni, B. M. 20 anni, cagliaritani e M. D. 34 anni, di origini rumene.

I tre hanno picchiato un giovane di nazionalità ucraina all’interno di un B&B ad Assemini, , per non aver onorato un debito nei loro confronti. L’uomo è riuscito a contattare i carabinieri e, grazie all’intervento dei militari è stato possibile recuperare la refurtiva al legittimo proprietario che è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale “G. Brotzu” di Cagliari.

Gli arrestati si trovano ora nel carcere di Uta, dove a seguito dell’udienza di convalida in data odierna sono stati destinatari delle misure cautelari personali dell’obbligo di dimora, nonché del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.