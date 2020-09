Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 18:00 per la messa in sicurezza di una palazzina di sei piani sulla centralissima via Garibaldi a Cagliari. Alcune parti dell’intonaco e del cornicione si sono staccate, andando a finire sulla strada.

Coinvolti due passanti, soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto.

I vigili del fuoco hanno chiuso la strada per procedere alla rimozione delle parti pericolanti restanti e quindi alla messa in sicurezza dell’edificio. Sul posto per la gestione della viabilità gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.