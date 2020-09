Seggi aperti in Sardegna per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il voto delle suppletive del Senato a Sassari. Più di un terzo dei 1.357.145 elettori sardi chiamati al voto oggi e lunedì 21 potranno eleggere anche il proprio rappresentante a Palazzo Madama nel collegio di Sassari.

Si tratta di 467.122 elettori, 230.034 uomini e 237.088.donne. Si potrà votare, rispettando le distanze e con le mascherine, sino alle 23. Domani, lunedì 21 seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio.