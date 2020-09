Una risata, una riflessione, un monologo graffiante e un momento di puro spettacolo, ma tutto rigorosamente in 60 minuti. E’ questa l’ultima sfida di Enrico Brignano che a partire da martedì 22 settembre sarà in onda su Rai2 in prima serata con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo one man show in cui assicura “ce la metteremo tutta, nonostante il covid”. Cinque puntate per uno spettacolo pensato “come un varietà compatto un po’ all’antica: è una sfida rivoluzionaria stare nei ranghi di un’ora, se si pensa che oggi i varietà spesso vanno oltre la mezzanotte”, afferma, sottolineando che sarà un excursus “concentrato” sul “tema principale, il tempo, ma anche su temi classici come l’amore e il sesso, per giocare un po’. Faremo satira di costume e non politica”.

Sempre col sorriso sulle labbra, la grande attenzione sarà “sull’attualità: il coronavirus non è solo un fatto di sanità, ma di economia e di equilibri mondiali”, spiega, sebbene il programma verrà registrato, evitando la diretta “solo per una questione di qualità, anche se questo ci farà riarrangiare i monologhi fino alla fine, per seguire le ultime notizie. Ovviamente ci sarà anche il referendum ma stiamo a cavallo, perché abbiamo un monologo sia se vince il sì sia se vince il no”.

Se i 60 minuti non sono vissuti come una gabbia, ma come un’opportunità, di certo resta la difficoltà “di mettere tutto dentro in un’ora: l’orchestra, le canzoni, i balletti, gli ospiti come Malika Ayane che verrà nella prima puntata.

Penseremo all’attualità e staremo attenti al linguaggio che non deve essere educativo ma senza dubbio non trash”. Quello che conta sarà far sorridere le persone, per prima cosa le 70 che saranno in studio, “scelte tra i miei fan di Instagram e debitamente distanziate. Saranno disposte su due livelli, abbiamo bisogno del pubblico”: una importante presenza, a differenza di altri show Rai con gli studi vuoti, presa in questo caso dalla ITV Movie, società che produce il programma per conto della Rai.