Tragedia nel Nuoresei: un 65enne, positivo al covid 19, è morto intorno alle 23 di ieri, mentre veniva soccorso dall’ambulanza del 118, probabilmente per una crisi respiratoria. La notiza è stata anticipata dal un quotidiano sardo e confermata all’ANSA dagli inquirenti.

L’uomo si trovava in quarantena nella sua casa di Seui, poi la sua situazione si è aggravata fino all’intervento del 118. Per il paziente, però, non c’è stato nulla da fare.. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Seui diretti dai colleghi della Compagnia di Isili intervenuti sul posto. Il fatto è ora al vaglio della Procura di Lanusei.