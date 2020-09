Ieri ha partecipato alle procedure di insediamento del seggio, stamattina ha comunicato alla presidente di avere la febbre alta, facendo scattare tutte le misure di sicurezza.

È successo a Sassari, nella scuola di via Satta, che ospita alcune sezioni elettorali in occasione del referendum per il taglio dei parlamentari e le suppletive per il Senato.

La sezione, la numero 4, è stata trasferita in un’altra aula, i componenti del seggio sostituiti e sottoposti a isolamento in attesa dell’esito del tampone fatto nel corso della mattinata.

La persona che ha manifestato sintomi febbrili non era entrata in contatto con i componenti degli altri seggi, perciò non è stato necessario assumere altri provvedimenti, oltre alla sanificazione dei locali.