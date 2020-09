Si chiude con un pareggio, 1-1, la sfida tra Sassuolo e Cagliari. All’ex Di Francesco non riesce il colpo sul campo dove ha vissuto alcune tra sue annate migliori. Al gol di Simeone, ha risposto nel finale la rete su punizione di Bourabia. Quello del nuovo tecnico degli isolani è stato un buon esordio, mentre ha qualche rimpianto ila squadra padrona di casa per le diverse palle costruite e non concretizzate. In tribuna (aperta solo la centrale, chiusi i settori di gradinata e curva) un migliaio di invitati dal club neroverde.

All’inizio De Zerbi ritrova Locatelli in mediana con Obiang nel 4-2-3-1. Out Boga, fiducia a Haraslin, Ferrari e Chiriches i centrali difensivi. Una sola punta per il Cagliari, Simeone, con il supporto di Joao Pedro e Nandez. Panchina per l’ex Pavoletti. Subito pericoloso il Sassuolo al 4′ con la conclusione imprecisa di Berardi . Ancora la squadra di De Zerbi ci prova all’11’ con Toljan che serve Caputo il quale conclude debolmente. Si vede anche il Cagliari che senza creare situazioni pericolose, riesce ad imbrigliare la manovra del Sassuolo. Nel finale del tempo Simeone di testa non centra la porta. Replica neroverde con Cragno che intercetta il colpo di testa di Haraslin. Prima dell’intervallo ancora Simeone sfiora il vantaggio. Avvio su buoni ritmi nella ripresa. Azione personale di Caputo fermata dall’uscita di Cragno, mentre subito dopo Consigli deve intervenire su Nandez. La gara si scalda dopo una insidiosa conclusione di Berardi che precede il vantaggio ospite che arriva al 32′ quando Joao Pedro dalla sinistra pennella a centro area dove l’incornata di Simeon è vincente.

Il Sassuolo prova a reagire subito con Caputo fermato dal portiere Cragno. Ma il pari è nell’aria, e arriva ad una manciata di minuti dalla fine con un capolavoro balistico di Bourabia che direttamente da calcio di punizione da posizione centrale, centra il bersaglio.