Alle 23 si registra in Sardegna l’affluenza più bassa d’Italia per il referendum costituzionale: il 23,4% degli aventi diritto. Nel Sassarese si vota anche per un seggio nel collegio uninominale del Senato: in questo caso l’affluenza è stata del 23% (94.240 elettori su oltre 467mila aventi diritto).

Riaprono anche in Sardegna i seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il voto delle suppletive del Senato a Sassari, dove sono quattro gli sfidanti in corsa.

Si potrà votare, rispettando le distanze e con le mascherine, sino alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio.