Sei migranti sono sbarcati in nottata nelle coste del sud Sardegna.

Quattro uomini e una donna, con appresso il figlio di un anno, sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine mentre si allontanavano dalla spiaggia di Domus De Maria, dalla quale sono sbarcati con una piccola imbarcazione partita dall’Algeria.

Tutte in buone condizioni di salute, le sei persone sono state trasferite al centro di prima accoglienza di Monastir dove saranno identificate e visitate. Dovranno poi rimanere in quarantena all’interno della struttura per le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.