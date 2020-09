Nel fine settimana la Assl ha accertato 4 nuovi casi di positività al Covid-19 a Nuoro, che portano il numero degli attualmente positivi a 40. I pazienti sono seguiti nelle rispettive abitazioni dal personale dell’Usca, il Comune ha invece attivato tutte le procedure relative alla raccolta dei rifiuti a domicilio a cura di “é-comune”.

La Assl comunica inoltre che sei nuove persone (non positive al Covid) si trovano in isolamento domiciliare per essere venute a contatto con soggetti positivi o perché di rientro da zone a rischio.

La raccomandazione dell’amministrazione comunale è quella di osservare scrupolosamente le misure anti-Covid: utilizzare sempre la mascherina, anche all’aperto quando non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzare le mani, evitare di toccarsi naso, occhi e bocca, evitare assembramenti.