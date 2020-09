Ha accusato un malore dopo aver dato qualche colpo di tosse, chiedendo di poter andare via. È successo in una sezione del seggio dell’Istituto Nautico di Cagliari dove sono in corso le votazioni per il referendum. La sezione, dopo l’accaduto, è stata chiusa provvisoriamente in via precauzionale e verrà sanificata.

Non si sa se lo scrutatore sarà sottoposto eventualmente a tampone. Le altre sezioni all’interno dell’Istituto Nautico sono tutte aperte.