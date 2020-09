Un agente del corpo forestale di Ghilarza è risultato positivo al nuovo coronavirus e per questo motivo l’intera caserma è stata chiusa in via precauzionale. A darne conferma è il comandante del Corpo forestale e vigilanza Ambientale della Sardegna, Antonio Casula.

Tutti i colleghi dell’agente sono stati sottoposti a tampone, nelle prossime ore si sapranno i risultati. Terminate le operazioni di sanificazione sarà riaperta e tornerà operativa.