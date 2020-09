È stata confermata dall’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) la sospensione dell’Autorizzazione all’immissione in commercio di tutti i medicinali a base di ranitidina nell’Unione Europea. Lo rende noto l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), in merito a un gruppo di medicinali che vengono usati per curare il reflusso gastroesofageo e dell’ulcera.

“Ciò fa seguito al riesame del parere del comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) di aprile 2020 richiesto da una delle aziende che commercializzano farmaci a base di ranitidina” si legge sul sito dell’Aifa, “a causa della presenza di, seppur bassi, livelli di nitrosammine”, sostanze classificate come probabili cancerogeni, sulla base di studi condotti sugli animali.

I farmaci contenenti N-nitroso-dimetilammina (NDMA) erano già stati segnalati dalle autorità regolatorie dell’Unione Europea, le quali avevano emesso un richiamo precauzionale dei medicinali.